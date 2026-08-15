Gámez Macías, "principal responsable del politizar el tema del agua": EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, arremetió contra el diputado local Luis Fernando Gámez Macías, al señalarlo como el principal responsable de politizar la discusión sobre el servicio de agua potable en la zona metropolitana. El posicionamiento surgió luego de ser cuestionado sobre los resultados del denominado "Radar del Agua", ejercicio que colocó al organismo operador Interapas con bajos resultados en desempeño.

Galindo restó validez al estudio presentado por el legislador y afirmó que carece de sustento técnico y científico. Aseguró que la metodología utilizada no ofrece elementos suficientes para considerar sus resultados como una evaluación seria, además de cuestionar la comparación realizada entre Interapas y otros organismos operadores de municipios con características distintas.

El presidente municipal también dirigió críticas personales hacia Gámez Macías, al recordar que anteriormente ocupó cargos relacionados con la gestión hídrica. En ese sentido, cuestionó cuáles han sido las aportaciones concretas del diputado para mejorar la situación del agua en la entidad, tanto durante su paso por la Comisión Estatal del Agua como desde su actual responsabilidad legislativa.

Galindo sostuvo que el legislador ha mantenido una postura constante para impulsar la salida de Soledad de Graciano Sánchez del organismo Interapas, pese a que, según dijo, otros actores involucrados en la discusión se han mostrado más moderados. Consideró que esa insistencia ha contribuido a generar confrontación en torno a un tema que requiere soluciones técnicas y de coordinación institucional.

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Incluso, el alcalde fue más allá al atribuir directamente a Gámez parte de los problemas que enfrenta la gestión del agua en la zona metropolitana. Señaló que si el diputado pretende continuar llevando el debate al terreno político, también debe asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus planteamientos.