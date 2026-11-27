UASLP garantiza pago de salarios y aguinaldos
Zermeño señaló que la prioridad inmediata será concluir el periodo académico sin contratiempos
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tiene garantizados los recursos para cubrir los compromisos laborales de cierre de año, entre ellos salarios, aguinaldos y fondos de ahorro, luego de que el Gobierno del Estado liquidó el adeudo que mantenía con la institución, informó el rector Alejandro Zermeño Guerra.
El rector explicó que el cumplimiento del compromiso financiero permitió a la universidad asegurar el pago de la última quincena de noviembre, las dos correspondientes a diciembre, así como los aguinaldos y fondos de ahorro del personal universitario.
Aunque la liquidación ocurrió durante el último bimestre y no en el último trimestre, como se había acordado inicialmente, consideró que el recurso llegó a tiempo para atender las obligaciones de fin de año.
Ante este escenario, señaló que la prioridad inmediata será concluir el periodo académico sin contratiempos, particularmente durante la última semana de clases, para que los estudiantes puedan terminar sus cursos y comenzar el periodo vacacional decembrino con tranquilidad.
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En cuanto al presupuesto universitario para 2027, Zermeño Guerra manifestó su confianza en que la aportación estatal se acerque al monto establecido en el convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Indicó que, tras una conversación con la Secretaría de Finanzas, se le informó que la propuesta de egresos enviada al Congreso del Estado ya contempla el total calculado para la aportación estatal a la universidad.
Reconoció que todavía existe una diferencia entre los recursos solicitados ante la SEP en enero y los que finalmente se autorizan en diciembre, pero sostuvo que esta brecha será menor para el próximo ejercicio fiscal. Añadió que la titular de Finanzas, Ariana García Vidal, se comprometió a mantener las negociaciones para avanzar hacia el cumplimiento del 100 por ciento de la aportación estatal contemplada para la UASLP.
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