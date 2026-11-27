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Las ofertas de productos continúan y ahora toca el turno del Black Friday y Cyber Monday. Sin embargo, estas dos fechas son aprovechadas por los estafadores, quienes aumentan sus intentos de robo durante estas fechas.

ESET advierte sobre las estafas más comunes en Black Friday

A través de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o SMS falsos, anuncian grandes ofertas, sitios fraudulentos, estafas en redes sociales, secuestros de cuentas, malwares en anuncios publicitarios y más.

Por ello, la compañía de ciberseguridad europea, ESET, lanzó una serie de recomendaciones para identificar las verdaderas ofertas y las estafas durante el Black Friday y Cyber Monday. En Tech Bit te contamos en qué consiste.

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¿Cuáles son las estafas más comunes?

De acuerdo con ESET, las estafas más comunes durante esta temporada son:

Tiendas falsas

Los cibercriminales copian el logo, los colores y la dirección web de marcas conocidas para que los usuarios hagan el pago de sus productos y este nunca llega.

Mensajes por WhatsApp, SMS o correos con descuentos

A través de mensajes, los delincuentes buscan atraer a las víctimas con grandes ofertas y descuentos para recolectar datos personales y datos de la tarjeta.

Sorteos y anuncios

También, es común que a través de mensajes se compartan "promociones" y "sorteos" con enlaces maliciosos que envía a los usuarios a sitios falsos en donde proporcionan información que luego puede ser robada.

Recomendaciones de ESET para evitar estafas en Black Friday

La compañía de ciberseguridad también comparte una serie de recomendaciones que puedes seguir para evitar caer en engaños:

· Introduce la dirección URL directamente en el buscador.

· Revisa que el vendedor o tienda tengan una buena reputación a través de reseñas. Además que te permitan devolver el producto en caso de insatisfacción.

· Utiliza medios de pago que te permitan hacer reclamos, para comunicarte en caso de que exista algún inconveniente al momento de realizar la compra.