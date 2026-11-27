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Hasta el momento, no se han acreditado irregularidades, omisiones documentales ni incumplimientos en materia de transparencia que permitan determinar daño al erario público o responsabilidades administrativas de servidores públicos en la contratación de créditos quirografarios o de corto plazo.

Así lo informó la Contraloría General del Estado (CGE), cuya dependencia complementó que el procedimiento iniciado en contra la Secretaría de Finanzas (Sefin), se encuentra en etapa de investigación administrativa.

Si bien el año pasado el gobierno del estado no contrató deuda pública a largo plazo ni Asociaciones Público-Privadas (APP), sí recurrió a la contratación de créditos quirografarios, cuyas solicitudes generaron observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la apertura del expediente CGE/DIAEP/EIA-204/2026 de la Contraloría General del Estado.

Mediante un comunicado, la dependencia estatal refirió que la Sefin continúa en desahogar los requerimientos de la ASF y proporcionando la documentación correspondiente para aclarar y, en su caso, solventar las observaciones.

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Ello, dentro de los plazos y procedimientos establecidos por el ente de fiscalización federal.

Afirmó que mantendrá el seguimiento hasta la conclusión de la investigación administrativa, con apego a la legalidad y respeto a las determinaciones de las autoridades competentes.

"La actual administración estatal, mantiene como principios de su gestión la transparencia, la disciplina financiera y el uso responsable de los recursos públicos, con mecanismos de revisión y fiscalización orientados a garantizar que su aplicación se realice conforme a la ley", remató.

De acuerdo con la ASF, la Sefin contrató seis obligaciones a corto plazo adjudicadas bajo las mejores condiciones del mercado por un monto de 3,850 millones de pesos, los cuales quedaron inscritos en el Registro Público Único.

Sin embargo, dicha institución no presentó evidencia de haber publicado en su página oficial de internet el análisis comparativo de las propuestas bancarias de ninguno de los seis créditos.