A tope, lago mayor del Tangamanga I; realizarán desfogue
Se mantienen horarios normales, pero con áreas restringidas para seguridad de visitantes
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Las recientes lluvias han permitido que el Lago Mayor del Parque Tangamanga I alcance su máxima capacidad de almacenamiento.
Ante estas condiciones, el Gobierno del Estado, a través de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), informó que realizará un desfogue mediante la apertura de compuertas para regular el nivel del agua.
El Parque Tangamanga I mantiene sus horarios habituales de apertura, con restricciones preventivas en algunas canchas y áreas aledañas al lago.
El personal operativo y los guardaparques brindan atención y orientación a deportistas, ciclistas, corredores, familias y visitantes para prevenir incidentes durante sus actividades, según se informó este viernes.
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Asimismo, se exhortó a las y los usuarios a evitar acercarse a los canales y zonas de desfogue, respetar las áreas restringidas y atender las indicaciones del personal. En caso de registrarse tormentas eléctricas o condiciones de viento que representen un riesgo, se procederá al cierre total del parque como medida de seguridad.
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