Proyectan construir gimnasio para polis

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Con el objetivo de mejorar el acondicionamiento físico de los elementos, así como atender problemas de obesidad y sobrepeso, el Gobierno del Estado construirá un "megagimnasio" en el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2).

Construcción y objetivos del megagimnasio

En entrevista, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el complejo deportivo deberá edificarse en lo resta del 2026, según las estimaciones presupuestarias y administrativas.

Inversión y beneficiarios del proyecto

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El mandatario estatal refirió que la obra donde se favorecerá al personal de la Guardia Civil Estatal (GCE), implicará una inversión estimada de alrededor de 30 millones de pesos.