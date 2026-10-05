Proyectan construir gimnasio para polis
El gobernador Gallardo Cardona detalló que la obra se realizará conforme a estimaciones presupuestarias.
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Con el objetivo de mejorar el acondicionamiento físico de los elementos, así como atender problemas de obesidad y sobrepeso, el Gobierno del Estado construirá un "megagimnasio" en el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2).
Construcción y objetivos del megagimnasio
En entrevista, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el complejo deportivo deberá edificarse en lo resta del 2026, según las estimaciones presupuestarias y administrativas.
Inversión y beneficiarios del proyecto
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El mandatario estatal refirió que la obra donde se favorecerá al personal de la Guardia Civil Estatal (GCE), implicará una inversión estimada de alrededor de 30 millones de pesos.
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