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Movimiento Ciudadano pretende competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 sin alianzas partidistas, pero su dirigencia estatal no presentó cifras sobre el respaldo electoral del partido ni datos que permitan dimensionar la fuerza con la que buscará disputar el Gobierno del Estado. Su coordinador, Marco Gama Basarte, aseguró que pueden lograrlo mediante el crecimiento de su votación y el respaldo ciudadano.

Movimiento Ciudadano apuesta a crecer sin coaliciones

Al ser cuestionado sobre si MC cuenta con suficientes votos para alcanzar la gubernatura sin coaliciones, Gama sostuvo que el partido creció entre 2021 y 2024 y que espera incrementar su votación en el próximo proceso electoral. Sin embargo, no detalló los resultados de ese crecimiento ni presentó porcentajes o cifras que respalden su expectativa de competir por el Ejecutivo estatal sin otros partidos.

La postura de ir solos tampoco está completamente definida en el ámbito nacional. El dirigente adelantó que en diciembre acudirá a la Ciudad de México para conocer si existen otros esquemas de participación, aunque aseguró que buscará mantener el acuerdo estatal de no establecer alianzas. En defensa de esta decisión, cuestionó las coaliciones de Morena con el Partido Verde y del PRI con el PAN, al considerar que la suma de votos no garantiza resultados para San Luis Potosí.

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Candidatura femenina y perfiles propuestos

Respecto a la candidatura, confirmó que será encabezada por una mujer y mencionó a Paola Longoria, Marvely Costanzo y Josefina Salazar Báez como posibles perfiles, aunque aclaró que existen otras interesadas con capacidad para participar. Sobre Longoria, quien anteriormente ha manifestado no sentirse identificada con San Luis Potosí, Gama sostuvo que MC la considera una opción y que tendría el respaldo del partido si decide contender.

El coordinador estatal insistió en que el trabajo partidista y las propuestas serán suficientes para aumentar la presencia electoral de MC, pero no ofreció indicadores para dimensionar el respaldo que actualmente tiene la organización ni explicó cómo pretende convertir ese crecimiento en una candidatura competitiva por la gubernatura. "Con chamba sí lo podemos lograr", afirmó.