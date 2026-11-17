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En tanto elementos del Departamento Canino de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), efectuaron una campaña de proximidad social en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con la participación de cinco manejadores y cinco sensores caninos, registrándose un aforo de 240 personas.

En un comunicado la Semar señaló que las actividades tuvieron como objetivo acercar a la población a las capacidades especializadas de los binomios caninos mediante demostraciones de obediencia avanzada, detección.

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También maniobras de búsqueda en cajas de designación, que permitieron conocer parte del adiestramiento, disciplina y coordinación que existe entre los ejemplares caninos y sus manejadores para el cumplimiento de las misiones institucionales.La dependencia resaltó que para el desarrollo de ambas jornadas se contó con personal especializado en coordinación operativa, logística, seguridad y atención médico-veterinaria.Esto con la finalidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades y salvaguardar la integridad de los asistentes y de los ejemplares participantes.Además, se realizaron ejercicios de interacción con la ciudadanía bajo la supervisión permanente de los manejadores, a fin de que niñas, niños, jóvenes y adultos conocieran de manera cercana las habilidades de estos ejemplares, así como la importancia del trabajo conjunto entre el personal naval y los caninos en el desempeño de sus funciones.Durante el desarrollo de estas exhibiciones, se contó con supervisión veterinaria, priorizando el bienestar de los ejemplares mediante periodos de descanso, hidratación y condiciones adecuadas para su participación.