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Hay bases sólidas para un desarrollo ordenado en la Z.M.

Por Leonel Mora

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
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Hay bases sólidas para un desarrollo ordenado en la Z.M.

La concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, destacó que el aval reciente del Concejo Municipal al proyecto definitivo del Programa Metropolitano y de Zona Conurbada de San Luis Potosí 2026 – 2050 permitirá establecer “bases sólidas para el desarrollo ordenado y sustentable de la región”.

Consideró que Pozos jugará un papel preponderante en el futuro inmediato, en lo cual deberá cuidarse especialmente la optimización de los servicios públicos. Dicho programa es un instrumento de planeación que integra a los siete municipios que conforman la zona metropolitana.

Patricia Aradillas destacó que, con esta aprobación, el municipio poceño consolidará políticas públicas que impulsen un crecimiento urbano planificado, alineado a estrategias metropolitanas, que mejoren la calidad de vida de la población y optimicen el uso del territorio sin sobrepasar la capacidad de ofrecer servicios públicos eficientes.

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