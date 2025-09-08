“Hecho en México debe impulsar a las Pymes”
La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí, Imelda Elizalde, destacó que el plan “Hecho en México” representa una oportunidad para potenciar a las empresas nacionales, siempre que se garantice acceso real a financiamiento, en especial para las pequeñas y medianas empresas (PyMES).
“El programa rescata la idea de trabajar con las compañías mexicanas y en ese esfuerzo estamos sumando todos los organismos empresariales. Lo que queremos es que nuestras empresas tengan las condiciones necesarias para competir en el mercado global”, afirmó.
Recordó que recientemente hubo acercamientos con la banca, incluido el nombramiento de un nuevo responsable regional de la zona financiera en San Luis Potosí, lo que abre un canal de diálogo para gestionar recursos. Sin embargo, advirtió que no basta con las promesas de apoyo, sino que se deben concretar en programas diseñados a partir de las necesidades reales del sector.
“El reto está en que ese compromiso se traduzca en financiamiento efectivo. Tenemos que exigir que los recursos lleguen y se apliquen de forma estratégica, porque de ello depende que nuestras PyMES puedan crecer, innovar y mantenerse en la competencia global”, subrayó.
