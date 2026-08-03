Oposición llegaría fragmentada a 2027: CEP

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Con la presidente estatal del PRI, Sara Rocha Medina sembrada como "caballo de Troya", un Movimiento Ciudadano silencioso y un Partido Acción Nacional que no ha hecho su trabajo, lo que queda es hacer esfuerzos por agrupar a la oposición que está en abierto peligro de llegar muy fragmentada a la elección de 2027, aseguró el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP) Héctor D´Argence Villegas.

Alerta sobre fragmentación de la oposición rumbo a 2027

Agregó que la dirigente del tricolor está haciendo el trabajo a un partido distinto al que gobierna, a pesar de que la entidad ha sido bastión del tricolor a través de mucho más de 85 años, lo que gracias al desempeño de sus dirigentes, expone a la institución a perder su registro.

Citó también el caso de Luis Mejía, quien como dirigente municipal del partido era operador abierto del Verde y a partir de ello ya está de manera oficial en la nómina del gobierno estatal, como director de los parques Tangamanga.

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Consejo Empresarial Potosino promueve diálogo con Somos MX

Adelantó que el Consejo sostendrá una reunión con los representantes municipales de la capital y del estado de Somos MX, institución que no puede establecer alianzas, pero que sí tiene posibilidades de hacer valer el relieve de la oposición en 2027.

Informó que hasta ahora se desconoce de qué manera intervendrá cada partido en la elección de 2027, pero de manera preventiva y para dialogar con representantes de partidos, por ahora promueven el acercamiento con Somos MX, al que el CEP le pedirá no llegar a 2027 fragmentado, porque será terreno fácil para quienes promueven proyectos de mal gobierno y abusos sobre la ciudadanía.

El problema del "caballo de Troya" que está viviendo el PRI nacional, sino de la dirigente local Sara Rocha, el PAN ha hecho lo propio para que la oposición llegue debilitada y Movimiento Ciudadano se ha mantenido al margen.