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Hospital Central levanta plantón y libera glorieta Bocanegra

El sindicato consiguió resolver un porcentaje importante de sus demandas, aunque quedaron asuntos pendientes que se retomarán en los próximos días.

Por Pulso Online

Octubre 13, 2026 09:56 p.m.
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Hospital Central levanta plantón y libera glorieta Bocanegra
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      Trabajadores del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", adscritos al IMSS-Bienestar, levantaron el plantón y liberaron la glorieta González Bocanegra tras dos días de protesta.

      Acuerdo sindical y demandas resueltas

      El sindicato consiguió resolver un porcentaje importante de sus demandas, aunque quedaron asuntos pendientes que se retomarán en los próximos días.

      A través de redes sociales, integrantes del gremio agradecieron el respaldo de familiares, amistades y personas que compartieron las publicaciones sobre el conflicto, así como la empatía de una parte de la población potosina con las condiciones que enfrenta el sector salud.

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      Denuncias y condiciones del sistema de salud

      Durante las movilizaciones, los trabajadores denunciaron carencias en el sistema de salud, entre ellas el desabasto de medicamentos e insumos, la falta de personal y las condiciones laborales.

      Entre los señalamientos del sindicato también se encuentran la presunta muerte de alrededor de 50 personas en los pasillos por falta de insumos y personal, así como la existencia de 126 pacientes en lista de espera para recibir tratamiento oncológico y cerca de 400 vacantes sin cubrir desde 2019.

      Con el levantamiento del plantón, la circulación en la glorieta González Bocanegra quedó liberada, luego de las afectaciones viales ocasionadas por la movilización.

      En su mensaje, los trabajadores también agradecieron a quienes tuvieron que soportar mayores tiempos de traslado debido al cierre y destacaron que la organización del gremio y el respaldo en redes sociales contribuyeron a visibilizar sus demandas.

      Aunque el acuerdo permitió concluir la protesta, el personal advirtió que aún hay temas por resolver. Por ello, la atención de las demandas pendientes y el cumplimiento de los compromisos alcanzados serán determinantes para conocer el alcance real de la negociación.

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