Hospitales del IMSS, los que más violan DH

Los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las instancias donde más se concentran las quejas ciudadanas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), reconoció la titular del organismo, Giovanna Argüelles Moreno. Muchos de estos casos son posteriormente canalizados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que refleja la coordinación entre los niveles estatal y federal en la atención de violaciones a los derechos fundamentales.

Argüelles Moreno, destacó que este tipo de quejas evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y la capacitación del personal en los servicios de salud, así como de ofrecer mecanismos de atención más ágiles y efectivos para la ciudadanía.

Además del seguimiento a quejas, la CEDH trabaja en proyectos de fortalecimiento institucional, como la creación de un centro de atención y unidad de primer contacto, que permitirá brindar orientación inmediata y de calidad a quienes se acerquen a presentar sus denuncias. La intención, explicó la titular, es mejorar la eficiencia y el acompañamiento desde el primer momento, garantizando que los derechos de los ciudadanos sean respetados.

Otro pilar fundamental de la Comisión es la prevención, que se traduce en capacitaciones dirigidas a autoridades estatales y municipales para sensibilizarse sobre derechos humanos y prácticas inclusivas. En este marco, Argüelles Moreno anunció que el 19 de octubre, Día Internacional de la No Discriminación, se llevará a cabo un foro enfocado a autoridades con la finalidad de reforzar la difusión de derechos humanos y promover una cultura de respeto y atención adecuada.

La titular de la CEDH reiteró que estos esfuerzos buscan no solo atender las quejas de manera reactiva, sino también anticiparse a posibles violaciones, fortaleciendo la labor preventiva y educativa de la Comisión en toda la entidad.