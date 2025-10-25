Hoy cambian de sentido, 15 calles de Soledad

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad, dio inicio al programa de reestructuración vial con la aplicación de nuevos sentidos viales, la instalación progresiva de nueva señalética, nomenclaturas actualizadas, conforme a la normativa oficial, reductores de velocidad y el repintado de cruces peatonales.

El director de la corporación, Edgar Horacio Obregón Coronado, detalló que a partir de esta semana comenzará una campaña de concientización ciudadana, durante la cual elementos de la Guardia Civil Municipal orientarán a los automovilistas sobre los nuevos sentidos de circulación.

Señaló que durante el primer mes no se aplicarán sanciones, ya que el propósito será informar y acostumbrar a la ciudadanía al reordenamiento vial.

Explicó que a partir del sábado 25 de octubre, agentes viales estarán presentes de 7 de la mañana a las 19:00 horas, para orientar a conductores y peatones, así como para informar a comerciantes y vecinos sobre los nuevos sentidos de circulación. Además, la información será difundida mediante redes sociales y medios de comunicación.

En total, 15 calles forman parte del plan técnico que contempla doble sentido controlado: entre ellas, Guerrero (de Porfirio Díaz hacia carretera a Matehuala) y Aldama (de Porfirio Díaz hacia carretera a Matehuala y de Av. Libertad a Miguel Hidalgo). En tanto, las vialidades que operarán con sentido único serán Niños Héroes (desde Miguel Hidalgo), Carlos Díez Gutiérrez (de Porfirio Díaz a Hidalgo), Allende (de Miguel Hidalgo a Matehuala), Parrodi (desde Lanzagorta), 2 de Abril (hacia Blas Escontria), Chapultepec (desde Miguel Hidalgo), Matamoros (desde Lanzagorta) y Negrete (desde Hidalgo), entre otras.

De acuerdo con la autoridad vial, este proyecto constituye el primer paso para dar cumplimiento a la normativa que permitirá consolidar la declaratoria del Centro Histórico, por lo que se mantendrá una coordinación constante con las distintas dependencias involucradas.

Además, se afirmó que con estas modificaciones se busca reducir los tiempos de traslado y prevenir accidentes de tránsito.