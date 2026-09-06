Computación e Inteligencia Artificial para una Ciencia sin Fronteras Disciplinarias

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Dr. Rubicel Trujillo Acatitla. Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacionales, CNS, IPICYT.

La manera de hacer ciencia está cambiando. El crecimiento exponencial de los datos, el desarrollo de nuevas tecnologías de cómputo y la aparición de herramientas de inteligencia artificial están transformando los métodos con los que se estudian fenómenos naturales, sistemas biológicos, procesos físicos y problemas de relevancia social. Hoy, muchos de los grandes desafíos científicos requieren no sólo conocimiento especializado, sino también la capacidad de integrar información, desarrollar modelos computacionales y procesar grandes volúmenes de datos.

En este contexto se desarrolla el trabajo del Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacionales (GCIC) del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), cuya actividad se caracteriza por la integración de herramientas computacionales avanzadas con distintas áreas del conocimiento. El grupo tiene una particularidad que define buena parte de su trabajo: su investigación no se encuentra limitada a una sola disciplina, sino que mantiene colaboración con diferentes áreas, utilizando la computación como un elemento de conexión entre áreas científicas.

La computación como punto de encuentro entre disciplinas

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La naturaleza transversal del GCIC parte de una idea: muchos problemas científicos pueden beneficiarse de las mismas capacidades computacionales, aun cuando las preguntas de investigación sean diferentes.

Un investigador puede requerir analizar imágenes, otro desarrollar simulación molecular, otro modelar nuevos materiales con propiedades especiales, otro estudiar grandes conjuntos de información biológica y otro construir modelos para interpretar fenómenos ambientales. Aunque los problemas pertenezcan a disciplinas distintas, todos pueden requerir procesamiento de datos, modelación matemática, resolver ecuaciones complejas, algoritmos especializados o herramientas de inteligencia artificial.

Es precisamente en ese espacio donde se genera la colaboración. El GCIC aporta capacidades de ciencia computacional, inteligencia artificial, ciencia de datos y cómputo de alto rendimiento, y los investigadores de distintas disciplinas aportan conocimiento especializado de sus respectivos campos. La interacción entre ambos componentes permite plantear problemas desde perspectivas

complementarias.

Esta dinámica convierte a la computación en un punto de encuentro. No se trata únicamente de aplicar una herramienta tecnológica a una investigación ya definida, sino de generar una interacción en la que las necesidades científicas también pueden impulsar nuevas metodologías.

Inteligencia artificial: de los datos al conocimiento

Dentro de este modelo, la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más importante. Su capacidad para identificar patrones, realizar clasificaciones, construir modelos predictivos y analizar información compleja permite ampliar las posibilidades de investigación en numerosos campos.

El valor de la inteligencia artificial no se encuentra únicamente en utilizar algoritmos cada vez más sofisticados. Su verdadero potencial surge cuando se combina con datos de calidad y conocimiento científico que permita formular correctamente los problemas que se desean resolver.

Por ello, la ciencia de datos constituye otro componente fundamental. La generación de información científica puede involucrar grandes cantidades de datos provenientes de experimentos, sensores, imágenes, simulaciones, secuencias biológicas, entre otros. Convertir esa información en conocimiento requiere procesos que van desde su organización y depuración hasta su análisis, visualización y modelación.

La integración entre ciencia de datos e inteligencia artificial permite construir flujos de trabajo en los que los datos pueden ser utilizados para descubrir relaciones, identificar comportamientos y generar modelos que contribuyan a explicar o predecir determinados fenómenos. Esto abre oportunidades para complementar los métodos tradicionales de investigación con nuevas aproximaciones.

Supercómputo para problemas

de alta complejidad

El desarrollo de modelos y el procesamiento de grandes volúmenes de información requieren capacidades de cómputo adecuadas. En este ámbito, el cómputo de alto rendimiento (HPC) desempeña un papel esencial.

Estas tecnologías permiten distribuir y acelerar procesos que pueden involucrar miles de millones de operaciones. Gracias a ellas es posible realizar simulaciones complejas, procesar grandes conjuntos de imágenes, analizar información a gran escala o entrenar modelos de inteligencia artificial.

El supercómputo ayuda a potenciar el conocimiento científico. Una simulación computacional, por ejemplo, requiere que el fenómeno haya sido correctamente representado mediante modelos matemáticos y físicos. De la misma manera, un sistema de inteligencia artificial necesita datos adecuados y una formulación científica correcta del problema.

Esta relación entre conocimiento científico, algoritmos, datos e infraestructura de cómputo constituye uno de los elementos que permiten al GCIC participar en investigaciones de diferente naturaleza.

Una colaboración

que atraviesa al IPICYT

La vinculación con las distintas divisiones del Instituto es, por ello, un componente central de esta visión. La transversalidad no significa únicamente que las herramientas computacionales puedan utilizarse en diferentes disciplinas, sino que existe una interacción constante entre distintos campos de conocimiento.

En un proyecto multidisciplinario, cada área aporta una visión particular. Los especialistas conocen el fenómeno que se busca estudiar, sus variables relevantes y las preguntas científicas que deben responderse. Desde la ciencia computacional se pueden aportar metodologías para procesar la información, construir modelos, automatizar análisis o aprovechar infraestructura de alto rendimiento.

La colaboración también genera un proceso de retroalimentación. Las características particulares de un problema científico pueden requerir desarrollar o adaptar algoritmos, modificar estrategias de procesamiento o diseñar nuevas formas de representar los datos. A su vez, una nueva capacidad computacional puede permitir plantear preguntas que anteriormente no podían abordarse con facilidad.

De esta manera, la interacción entre disciplinas no es únicamente una suma de conocimientos. Puede generar nuevas metodologías, nuevas preguntas de investigación y nuevas posibilidades de innovación.

Una ciencia cada vez más apoyada

en capacidades digitales

La relevancia de este modelo se vuelve evidente ante el crecimiento de la cantidad y diversidad de información disponible para la investigación científica. Desde imágenes obtenidas mediante sensores remotos hasta datos biológicos, resultados experimentales y simulaciones numéricas, la ciencia moderna produce información a una escala sin precedentes.

Aprovechar estos recursos requiere desarrollar capacidades para almacenarlos, procesarlos, analizarlos e interpretarlos. En este escenario, la inteligencia artificial y la ciencia de datos proporcionan nuevas herramientas analíticas, mientras que el cómputo de alto rendimiento permite trabajar con problemas de mayor escala y complejidad.

El reto no consiste únicamente en disponer de tecnología, sino en integrarla adecuadamente con el conocimiento científico. La colaboración multidisciplinaria permite precisamente establecer esa conexión y evitar que la inteligencia artificial, los datos o el supercómputo sean utilizados como elementos independientes del problema científico.

Para el GCIC, esta integración representa una oportunidad para contribuir a distintas áreas de investigación del IPICYT desde una perspectiva computacional, pero también para aprender de los retos específicos que plantea cada disciplina. El resultado es un intercambio que fortalece tanto las capacidades tecnológicas como las científicas.

Un eje articulador

para la investigación del IPICYT

El trabajo del GCIC refleja, en este sentido, una evolución en la forma de entender la computación dentro de la investigación científica. Ya no se trata únicamente de contar con herramientas para realizar cálculos o procesar información, sino de aprovechar la capacidad computacional para conectar disciplinas, ampliar las posibilidades de análisis y desarrollar nuevas formas de generar conocimiento.

La colaboración del GCIC con las distintas divisiones del IPICYT permite que la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el cómputo de alto rendimiento y el supercómputo encuentren aplicaciones en problemas científicos diversos. Al mismo tiempo, las necesidades de cada área contribuyen a impulsar el desarrollo y adaptación de nuevas herramientas computacionales.

Esta convergencia coloca a la computación en un papel estratégico dentro de la investigación contemporánea: como una infraestructura, pero también como una metodología y un lenguaje común entre disciplinas.

En un entorno científico donde los problemas son cada vez más complejos y donde la cantidad de información disponible continúa creciendo, la capacidad de trabajar de manera colaborativa adquiere un valor fundamental. El GCIC participa en este proceso mediante un modelo en el que la inteligencia artificial, la ciencia de datos y el supercómputo funcionan como ejes conductores de una investigación multidisciplinaria, articulando capacidades y conocimientos de diferentes áreas.

Más que delimitar un campo aislado de conocimiento, esta perspectiva busca aprovechar la computación para abrir conexiones entre disciplinas y generar nuevas oportunidades para la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Si te interesa saber más del tema, comunícate con el investigador al siguiente correo electrónico: rubicel.trujillo@ipicyt.edu.mx

Si quieres conocer más del IPICYT, contáctanos: comunicacion@ipicyt.edu.mx