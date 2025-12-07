IFSE se declara incompetente en denuncia contra alcaldes
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) informó que no tiene competencia para atender la denuncia presentada por el abogado Jesús Sierra Acuña, que acusa a varios alcaldes de recibir salarios superiores al del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Por esta razón, el caso será canalizado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mientras que las contralorías internas de los ayuntamientos señalados deberán dar seguimiento a cualquier revisión sobre sus percepciones.
La denuncia señala a 16 presidentes y presidentas municipales, incluidos los de Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, Lagunillas, Matehuala, Moctezuma, Rioverde, San Luis Potosí, Tamasopo, Tamuin, Venado, Villa de Zaragoza y Villa Hidalgo, además de otros cuyos salarios no están publicados en la plataforma estatal de transparencia.
