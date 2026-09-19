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Pide AMPI no subir impuestos a vivienda

Inmobiliarios plantean a Estado y municipios mantener o reducir carga fiscal al sector en 2027

Por Martín Rodríguez

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Pide AMPI no subir impuestos a vivienda
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      El sector inmobiliario espera que en 2027, las leyes de ingresos del Estado y los municipios no eleven el costo de impuestos y derechos sobre el suelo para no inhibir la inversión inmobiliaria y la construcción, indicó Neil Selene Castro Ortega, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

      Expectativas de la AMPI sobre impuestos inmobiliarios

      En entrevista, el representante del sector inmobiliario expuso que entre los rubros tributarios que se espera no cambien en los municipios están el traslado de dominio y los vinculados a la generación y promoción de vivienda, de manera que sea posible desarrollar proyectos y cumplir con las expectativas inmobiliarias.

      Precisó que el mantenimiento de los valores actuales en el traslado de dominio y la licencia de construcción ayudaría a que no se encarezca la vivienda.

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      Impuestos estatales y costos adicionales en construcción

      Castro Ortega recordó que en el ámbito estatal también hay impuestos que gravan la utilidad de la venta de inmuebles con un tres por ciento. La AMPI señala que el escenario ideal es que disminuya, pero incluso sería aceptable que no se incremente.

      El entrevistado añadió que a los impuestos inmobiliarios se agregan costos adicionales para los que también hay esperanza de que no se eleven.

      Entre otros, Castro Ortega mencionó el costo operativo del proceso constructivo, los materiales para edificar las viviendas, insumos diversos, plomería y material eléctrico.

      El entrevistado indicó que la AMPI espera que, desde el diseño hasta la venta de viviendas, el sector sea beneficiado en la definición de las políticas de ingresos para 2027.

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