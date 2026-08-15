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Incongruente, rechazan sus declaraciones, pero le dan cargo gubernamental

Esto luego de que la ahora titular de la SEMU dijera que mujeres en prisión "son felices"

Por Rubén Pacheco

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Incongruente, rechazan sus declaraciones, pero le dan cargo gubernamental
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      Roxana Hernández Ramírez, diputada local con licencia, quien asumió este día la titularidad de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU), deberá mantener coordinación puntual con todos los colectivos de San Luis Potosí, remarcó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Aunado a ello, con sus homólogas estatales y federales con el objetivo de generar políticas públicas de protección para las mujeres, prevención de delitos de género y demás obligaciones correspondiente a su cargo, añadió.

      En entrevista, subrayó que la Secretaría General, mantendrá una comunicación efectiva con la SEMU, a fin de que todos los programas contra la violencia hacia la mujer resulten eficientes. 

      Guadalupe Torres Sánchez recalcó que el Gobierno del Estado no comparte las declaraciones de Hernández Ramírez en su función como legisladora, cuando manifestó que las mujeres internas del penal del Xolol, en Tancanhuitz "eran felices".  

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      "Por supuesto que, desde cualquier punto de vista, esas declaraciones son desafortunadas por donde se le quiera ver. No los comparte el estado, no los comparte la Secretaría General de Gobierno", aclaró el secretario. 

      Hace un momento y luego de acudir a la Mesa de Paz y Seguridad, Torres Sánchez se trasladó a Palacio de Gobierno, donde oficializó el protocolo de toma de protesta de la nueva funcionaria estatal. 

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