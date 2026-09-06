Incorporan a Pozos a la cartografía electoral

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Después de dos años de amparos y recursos legales, Villa de Pozos ya cuenta con reconocimiento dentro de la cartografía electoral del país. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad, durante su Sesión Extraordinaria del 3 de septiembre de 2026, la modificación de la cartografía electoral de San Luis Potosí para incorporar oficialmente al nuevo municipio.

La creación de Villa de Pozos se remonta al 22 de julio de 2024, cuando el Congreso del Estado publicó el Decreto Número 1074 para establecerlo como municipio libre. La decisión fue impugnada mediante un juicio de amparo y dos recursos de revisión; las autoridades jurisdiccionales desestimaron el amparo y uno de los recursos, mientras que el segundo quedó sin materia, con lo que el decreto adquirió definitividad.

A partir de ello, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) presentó en abril de 2026 un Informe Técnico y, un mes después, un Dictamen Jurídico que avaló la procedencia de la modificación. Los seis partidos con representación ante la Comisión Nacional de Vigilancia tuvieron 20 días para presentar observaciones, pero ninguno lo hizo. El 20 de agosto, la Comisión recomendó aprobar el cambio y el 26 de agosto la Comisión del Registro Federal de Electores también dio luz verde para llevarlo a votación.

Con la aprobación del Consejo General, el INE instruyó a la DERFE realizar los ajustes correspondientes y notificar a la Comisión Nacional de Vigilancia. El acuerdo y su anexo entraron en vigor el mismo día de su aprobación y serán publicados en la Gaceta Electoral, el Diario Oficial de la Federación y el portal del Instituto. En términos prácticos, la modificación permitirá que habitantes de Villa de Pozos tramiten o actualicen su credencial para votar con el nombre del nuevo municipio, de acuerdo con lo señalado previamente por personal del INE en San Luis Potosí.

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Los planos técnicos del Anexo del Acuerdo identifican a Villa de Pozos con la clave 059 y lo ubican dentro de los distritos electorales federales 02 y 06, así como de los distritos locales 03 y 06. El municipio colinda con Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza. La cartografía también contempla una porción territorial separada cerca de la localidad de Santo Domingo, en el límite con Zaragoza, la cual quedó documentada de manera independiente dentro de la actualización aprobada.