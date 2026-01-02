INE: Partido Verde afilia "fantasmas"

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones económicas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) luego de confirmar que en San Luis Potosí se afiliaron ciudadanos sin su consentimiento y mediante el uso indebido de datos personales. La autoridad electoral calificó la conducta del partido como "dolosa" y expuso que se trata de una práctica reincidente que vulnera directamente los derechos políticos de la población de la entidad.

La resolución se desprende del expediente UT/SCG/Q/DLML/JD06/SLP/203/2024, originado por denuncias presentadas en la entidad, donde se acreditó que el PVEM mantuvo de manera ilegal a personas dentro de su padrón de militantes. Por estas irregularidades, el partido fue multado con un total de 181 mil 891.44 pesos, monto que será descontado de sus prerrogativas mensuales.

La investigación federal se centró en tres casos ocurridos en territorio potosino. En el caso de Diana Lizzett Méndez Luna, el INE determinó que existió reincidencia, ya que fue afiliada en 2020 pese a que el partido arrastraba antecedentes de sanciones por la misma conducta desde 2018, lo que derivó en la multa más alta, por 111 mil 553.92 pesos. En cuanto a María de Lourdes Palacios Rodríguez, el PVEM no presentó ningún documento que acreditara su voluntad de afiliarse, por lo que se impuso una sanción de 70 mil 337.52 pesos. Solo en el caso de Edilberto Guzmán Vázquez la queja fue declarada infundada, al comprobarse la existencia de una firma original de afiliación.

La autoridad electoral señaló que el PVEM en San Luis Potosí carece de justificación para las llamadas "afiliaciones fantasma", pues contó con un periodo de gracia entre 2019 y 2020 —establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019— para depurar sus padrones y eliminar registros sin sustento sin enfrentar sanciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Consejo General ordenó que el monto total de la multa sea descontado de la siguiente ministración mensual del financiamiento público que recibe el partido para sus actividades ordinarias.