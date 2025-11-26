Informalidad asfixia al Mercado República

Locatarios del Mercado República denunciaron que el comercio informal en los alrededores del centro de abasto ha aumentado de manera descontrolada, sin que la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) ni la Dirección de Comercio municipal intervengan, pese a las denuncias realizadas durante los últimos meses.

Comerciantes establecidos señalaron que recientemente vendedores que antes solo deambulaban por la zona instalaron de manera fija un puesto con lona en el área donde anteriormente se ubicaba el puente peatonal retirado por el Ayuntamiento. Afirmaron que este caso refleja cómo el ambulantaje se ha ido consolidando sin supervisión, generando lo que consideran una competencia desleal.

“Se le está saliendo de control a Municipio y a los inspectores. No es justo que cierren los ojos ante la problemática”, expresó una de las representantes de los locatarios, quien advirtió que dentro del mercado existen comerciantes formales que ofrecen los mismos productos y que ven afectadas sus ventas por los puestos instalados en la vía pública.

Los inconformes señalaron que alrededor del Mercado República hay decenas de ambulantes y que incluso bodegueros establecidos afuera han comenzado a operar como si se tratara de un tianguis, sin que haya algún tipo de regulación.

Indicaron también que existe confusión entre dependencias, pues a la UGCH le corresponde el tema, pero también a Comercio, mientras que esta última, aseguran, no realiza operativos ni atiende las quejas.

La molestia aumentó debido a lo que consideran favoritismos dentro de la administración del mercado. Señalaron que integrantes de una mesa directiva cuentan con supuestos beneficios, como cortesías de estacionamiento, lo que según los locatarios inconformes, explicaría la falta de defensa de los intereses del resto de los locatarios.

Advirtieron que la situación podría escalar si no hay una intervención inmediata de las autoridades municipales. Los locatarios dicen que el 80% están unidos en esta causa.