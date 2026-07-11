logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMA AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

AMA AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Falta de recursos afecta cupos de la Universidad

Sin un alza, no se puede aumentar la matrícula: académico

Por Samuel Moreno

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
A
Falta de recursos afecta cupos de la Universidad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La insuficiencia del presupuesto federal destinado a la educación superior es el principal factor que limita la capacidad de las universidades públicas para recibir a un mayor número de estudiantes, afirmó el investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y doctor en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura, Israel López Monsiváis, quien consideró que el problema rebasa a las instituciones y responde a una política de financiamiento nacional.

      Insuficiencia presupuestal limita acceso y matrícula en UASLP

      En entrevista, el académico señaló que, aunque existe el compromiso de ampliar el acceso y garantizar la gratuidad en la educación superior, esos objetivos no han sido acompañados por un incremento proporcional de los recursos federales. Explicó que la UASLP ha realizado esfuerzos para mantener accesibles sus cuotas de inscripción durante los últimos años, pero advirtió que, "sin un mayor respaldo presupuestal, resulta imposible aumentar significativamente la matrícula".

      Rechazo masivo de aspirantes refleja limitaciones financieras

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      López Monsiváis sostuvo que el rechazo de miles de jóvenes cada año representa una situación preocupante, pues muchos ven interrumpido su proyecto académico. Indicó que este escenario no debe interpretarse como una falta de voluntad de la universidad, sino como una consecuencia de las limitaciones financieras que enfrenta.

      Las declaraciones del investigador se dan antes de la publicación de los resultados del Proceso de Admisión 2026 de la UASLP, prevista para hoy. En esta edición participaron más de 15 mil aspirantes, de los cuales se prevé que más de siete mil no obtengan un lugar debido a la capacidad instalada que tiene la universidad.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Identifican zonas con más narcomenudeo en Villa de Pozos
        Identifican zonas con más narcomenudeo en Villa de Pozos

        Identifican zonas con más narcomenudeo en Villa de Pozos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las detenciones por drogas revelan distribución en Las Mercedes y Prados Segunda Sección

        Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones
        Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones

        Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Advierte la CEPC sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas de este viernes

        Seguramente la derogaremos, dice Gallardo sobre Ley Serrano
        Seguramente la derogaremos, dice Gallardo sobre Ley Serrano

        "Seguramente la derogaremos", dice Gallardo sobre "Ley Serrano"

        SLP

        Rubén Pacheco

        Insistió en que se debe regular el uso de la IA y las noticias falsas, pero luego de una discusión en la en materia

        Limpian alcantarillas en avenida Coronel Romero
        Limpian alcantarillas en avenida Coronel Romero

        Limpian alcantarillas en avenida Coronel Romero

        SLP

        Rolando Morales

        Se detectó un tronco y basura acumulada que obstruían el flujo del agua pluvial