Falta de recursos afecta cupos de la Universidad
Sin un alza, no se puede aumentar la matrícula: académico
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La insuficiencia del presupuesto federal destinado a la educación superior es el principal factor que limita la capacidad de las universidades públicas para recibir a un mayor número de estudiantes, afirmó el investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y doctor en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura, Israel López Monsiváis, quien consideró que el problema rebasa a las instituciones y responde a una política de financiamiento nacional.
Insuficiencia presupuestal limita acceso y matrícula en UASLP
En entrevista, el académico señaló que, aunque existe el compromiso de ampliar el acceso y garantizar la gratuidad en la educación superior, esos objetivos no han sido acompañados por un incremento proporcional de los recursos federales. Explicó que la UASLP ha realizado esfuerzos para mantener accesibles sus cuotas de inscripción durante los últimos años, pero advirtió que, "sin un mayor respaldo presupuestal, resulta imposible aumentar significativamente la matrícula".
Rechazo masivo de aspirantes refleja limitaciones financieras
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
López Monsiváis sostuvo que el rechazo de miles de jóvenes cada año representa una situación preocupante, pues muchos ven interrumpido su proyecto académico. Indicó que este escenario no debe interpretarse como una falta de voluntad de la universidad, sino como una consecuencia de las limitaciones financieras que enfrenta.
Las declaraciones del investigador se dan antes de la publicación de los resultados del Proceso de Admisión 2026 de la UASLP, prevista para hoy. En esta edición participaron más de 15 mil aspirantes, de los cuales se prevé que más de siete mil no obtengan un lugar debido a la capacidad instalada que tiene la universidad.
no te pierdas estas noticias
Identifican zonas con más narcomenudeo en Villa de Pozos
Rubén Pacheco
Las detenciones por drogas revelan distribución en Las Mercedes y Prados Segunda Sección
Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones
Iván Edmundo Rodríguez
Advierte la CEPC sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas de este viernes
"Seguramente la derogaremos", dice Gallardo sobre "Ley Serrano"
Rubén Pacheco
Insistió en que se debe regular el uso de la IA y las noticias falsas, pero luego de una discusión en la en materia