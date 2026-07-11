Falta de recursos afecta cupos de la Universidad

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La insuficiencia del presupuesto federal destinado a la educación superior es el principal factor que limita la capacidad de las universidades públicas para recibir a un mayor número de estudiantes, afirmó el investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y doctor en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura, Israel López Monsiváis, quien consideró que el problema rebasa a las instituciones y responde a una política de financiamiento nacional.

Insuficiencia presupuestal limita acceso y matrícula en UASLP

En entrevista, el académico señaló que, aunque existe el compromiso de ampliar el acceso y garantizar la gratuidad en la educación superior, esos objetivos no han sido acompañados por un incremento proporcional de los recursos federales. Explicó que la UASLP ha realizado esfuerzos para mantener accesibles sus cuotas de inscripción durante los últimos años, pero advirtió que, "sin un mayor respaldo presupuestal, resulta imposible aumentar significativamente la matrícula".

Rechazo masivo de aspirantes refleja limitaciones financieras

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López Monsiváis sostuvo que el rechazo de miles de jóvenes cada año representa una situación preocupante, pues muchos ven interrumpido su proyecto académico. Indicó que este escenario no debe interpretarse como una falta de voluntad de la universidad, sino como una consecuencia de las limitaciones financieras que enfrenta.

Las declaraciones del investigador se dan antes de la publicación de los resultados del Proceso de Admisión 2026 de la UASLP, prevista para hoy. En esta edición participaron más de 15 mil aspirantes, de los cuales se prevé que más de siete mil no obtengan un lugar debido a la capacidad instalada que tiene la universidad.