Se disparan 16% las fugas de agua atendidas por Interapas

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Con base en una respuesta de transparencia de Interapas, los registros de la dependencia muestran un aumento en las atenciones por fugas de agua durante el primer semestre de 2026, al pasar de mil 874 casos en el mismo periodo de 2025 a 2 mil 182 este año. Esto representa 308 fugas más y un incremento de alrededor del 16.4 por ciento.

Interapas aumento fugas agua 2026

El dato se desprende de la solicitud de información con folio 241487126000070, presentada ante la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer el número de fugas atendidas y los recursos destinados a su reparación. De acuerdo con el desglose mensual, enero pasó de 256 a 372 casos; febrero, de 239 a 433; marzo, de 365 a 412; abril, de 300 a 354; y mayo, de 279 a 323. Junio fue el único mes con una disminución, al pasar de 435 fugas en 2025 a 288 en 2026.

Gasto y recursos para reparación de fugas

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Pese al incremento en el número de fugas atendidas, el gasto identificado por Interapas para su atención, reparación y rehabilitación fue menor durante 2026. El organismo reportó una erogación de 257 mil 324.60 pesos entre enero y junio de este año, frente a los 285 mil 342.57 pesos registrados en el primer semestre de 2025, lo que representa una reducción del 9.83 por ciento, equivalente a 28 mil 17.97 pesos menos, aun cuando durante el periodo se atendieron 308 fugas más.

La información financiera, sin embargo, no permite conocer cuánto se gastó específicamente en cada mes, ya que los registros contables consultados no identifican el gasto para fugas con ese nivel de desagregación. Interapas precisó, además, que los montos corresponden a materiales, artículos de construcción y reparación, herramientas, refacciones y otros insumos, pero no incluyen la mano de obra de su personal. Tampoco se reportaron contrataciones externas para reparar fugas durante los primeros semestres de 2025 y 2026.

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Otro de los vacíos que deja la respuesta es que Interapas no cuenta con un indicador oficial sobre el costo promedio por fuga atendida, por lo que la Unidad de Transparencia evitó realizar un cálculo propio. Además, el organismo señaló que sus registros no permiten identificar las atenciones por municipio, al no contar con una base consolidada con esa desagregación.