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Invitan a sumarse a Consultorios SUS

Por Samuel Moreno

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a sumarse a Consultorios SUS
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      Profesionales de la salud de San Luis Potosí podrán participar en la convocatoria nacional para incorporarse a los Consultorios SUS, iniciativa que busca ampliar la atención primaria y acercar servicios médicos a las comunidades. El registro abrió desde el 14 de septiembre y se mantendrá así hasta el 14 de octubre de 2026.

      La convocatoria contempla la participación de médicas y médicos generales con título y cédula profesional, así como especialistas cuyo perfil sea compatible con la atención de primer nivel. También podrán registrarse licenciadas y licenciados en enfermería, personal de enfermería con especialidad en medicina familiar, salud familiar o salud comunitaria, además de técnicas y técnicos en enfermería que acrediten su formación.

      De acuerdo con la información de la convocatoria, quienes sean seleccionados deberán brindar atención durante jornadas de ocho horas, con actividades que incluyen consultas, orientación a pacientes, prevención y detección oportuna de enfermedades, seguimiento de protocolos clínicos y canalización a otros servicios de salud cuando sea necesario.

      El programa contempla un apoyo económico mensual diferenciado por perfil. Para médicas y médicos se establece un monto de 19 mil 200 pesos, mientras que para licenciadas y licenciados en enfermería será de 13 mil 350 pesos y para técnicas y técnicos en enfermería, de 11 mil pesos. El recurso será entregado directamente y la convocatoria señala que puede ser compatible con pensiones, becas u otros apoyos públicos, siempre que las reglas de cada programa lo permitan.

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      Para realizar el registro, las personas interesadas deberán contar en formato digital con acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio de máximo seis meses, título y cédula profesional cuando corresponda, documentos de formación técnica en enfermería, comprobante del nivel máximo de estudios y, en su caso, documentación que acredite jubilación o pensión.

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