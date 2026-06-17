Lleva Gallardo C. más infraestructura a Villa de Pozos

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Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, arrancó, en Villa de Pozos, la rehabilitación integral de la Plaza Cóndor, en la colonia Rancho Viejo II, proyecto que brindará sin límites más espacios dignos, seguros y modernos para la recreación, el deporte y la convivencia familiar.

Entre un ambiente festivo y de cercanía ciudadana, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó que esta nueva obra beneficiará a más de 2 mil 800 personas y abarcará una superficie superior a los 22 mil 500 metros cuadrados, donde se desarrollará un espacio integral pensado para las familias poceñas.

De igual forma, el proyecto contempla la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, además de la construcción y modernización de áreas verdes, colocación de juegos infantiles, aparatos de ejercicio, cancha de usos múltiples y alumbrado led, amenidades que contribuirán a mejorar el entorno urbano, elevar la plusvalía y promover una mayor integración comunitaria.

Durante el evento, el Gobernador del Estado destacó que San Luis Potosí se consolida como referente en seguridad pública con la disminución histórica del 81 por ciento en homicidios dolosos durante los primeros cinco meses del año, esto, de acuerdo con las cifras presentadas en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que brinda más tranquilidad, paz y mejores condiciones de vida para las familias potosinas.

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Finalmente, Ricardo Gallardo comentó que, en este cambio que se vive y se siente, los avances en seguridad se complementan con la construcción de más infraestructura social, más espacios públicos dignos, fortaleciendo la convivencia, previniendo la violencia y generando mayores oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.