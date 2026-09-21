Jucopo, sin definir comparecencias para el Segundo Informe

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Aún no están definidos los funcionarios, las fechas ni el formato de las comparecencias que se realizarán con motivo de la

glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El diputado Héctor Serrano Cortés informó que la definición comenzará después de que el Legislativo reciba el documento la próxima semana.

El legislador del PVEM explicó que será la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que revise quiénes deberán comparecer, además de los funcionarios cuya participación está establecida por ley, entre ellos los secretarios de Gobierno y Finanzas y la Fiscalía General del Estado.

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Los diputados también podrán proponer la participación de otros secretarios. Serrano Cortés indicó que la Jucopo deberá establecer los días y el formato de los ejercicios, entre las opciones se encuentra realizar algunas comparecencias ante el Pleno. "Lo que sí quiero reiterar es que las decisiones en la Jucopo son consensuadas, por eso ustedes observan que la respuesta que damos es para poder conversar entre nosotros y llegar a acuerdos de cómo se habrá de comportar este tipo de comparecencias y demás", señaló.

Como antecedente, en mayo la diputada de Morena, Gabriela López Torres cuestionó la dinámica de las comparecencias, entre ellas las de la FGE y señaló que se habían convertido en espacios de "aplausos

y felicitaciones".

López Torres también sostuvo entonces que las comparecencias debían servir para contrastar lo expuesto por las instituciones con su situación real y cuestionó que algunos legisladores recibieran preguntas previamente definidas para estos ejercicios. Serrano Cortés dijo que las decisiones sobre la dinámica serán consensuadas en la Jucopo y estimó que el formato quedará definido hacia finales de septiembre.