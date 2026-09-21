logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Jucopo, sin definir comparecencias para el Segundo Informe

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
A
Jucopo, sin definir comparecencias para el Segundo Informe
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aún no están definidos los funcionarios, las fechas ni el formato de las comparecencias que se realizarán con motivo de la 

      glosa del Segundo Informe de Gobierno. 

      El diputado Héctor Serrano Cortés informó que la definición comenzará después de que el Legislativo reciba el documento la próxima semana.

      El legislador del PVEM explicó que será la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que revise quiénes deberán comparecer, además de los funcionarios cuya participación está establecida por ley, entre ellos los secretarios de Gobierno y Finanzas y la Fiscalía General del Estado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los diputados también podrán proponer la participación de otros secretarios. Serrano Cortés indicó que la Jucopo deberá establecer los días y el formato de los ejercicios, entre las opciones se encuentra realizar algunas comparecencias ante el Pleno. "Lo que sí quiero reiterar es que las decisiones en la Jucopo son consensuadas, por eso ustedes observan que la respuesta que damos es para poder conversar entre nosotros y llegar a acuerdos de cómo se habrá de comportar este tipo de comparecencias y demás", señaló. 

      Como antecedente, en mayo la diputada de Morena, Gabriela López Torres cuestionó la dinámica de las comparecencias, entre ellas las de la FGE y señaló que se habían convertido en espacios de "aplausos 

      y felicitaciones". 

      López Torres también sostuvo entonces que las comparecencias debían servir para contrastar lo expuesto por las instituciones con su situación real y cuestionó que algunos legisladores recibieran preguntas previamente definidas para estos ejercicios. Serrano Cortés dijo que las decisiones sobre la dinámica serán consensuadas en la Jucopo y estimó que el formato quedará definido hacia finales de septiembre.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Interapas reporta vandalismo y daños en infraestructura hídrica
      Interapas reporta vandalismo y daños en infraestructura hídrica

      Interapas reporta vandalismo y daños en infraestructura hídrica

      SLP

      Rubén Pacheco

      Autoridades han presentado denuncias por cortes de cables y daños provocados en la red de agua potable.

      FGE registra 60 carpetas por suicidio en 2026
      FGE registra 60 carpetas por suicidio en 2026

      FGE registra 60 carpetas por suicidio en 2026

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Línea de la Vida ofrece apoyo emocional para prevenir suicidios, vinculados en más del 95% a trastornos mentales como la depresión.

      Museo del Ferrocarril, fuera del proyecto del tren de pasajeros
      Museo del Ferrocarril, fuera del proyecto del tren de pasajeros

      Museo del Ferrocarril, fuera del proyecto del tren de pasajeros

      SLP

      Rubén Pacheco

      El proyecto federal de tren de pasajeros en San Luis Potosí avanza con revisión técnica de estaciones y apoyo institucional.

      Cabildo de San Luis Potosí dona terrenos para planteles SEP
      Cabildo de San Luis Potosí dona terrenos para planteles SEP

      Cabildo de San Luis Potosí dona terrenos para planteles SEP

      SLP

      Rolando Morales

      La donación busca fortalecer la infraestructura educativa con apoyo municipal y federal.