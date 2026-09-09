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La federación envía 6.8 mdp para salud mental

Por Samuel Moreno

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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La federación envía 6.8 mdp para salud mental
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      San Luis Potosí recibirá 6.8 millones de pesos de recursos federales para fortalecer durante 2026 las acciones de prevención, atención y control de la salud mental y las adicciones, de acuerdo con el convenio publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

      El acuerdo establece una transferencia de 6 millones 837 mil 129 pesos a través del programa E032, "Servicios de Atención a la Salud Mental y Prevención de las Adicciones", recursos que deberán ser ejercidos exclusivamente por los Servicios de Salud de San Luis Potosí en las acciones contempladas en el convenio. La vigencia del acuerdo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

      El dinero no será entregado en una sola instancia sin mecanismos de seguimiento. La Secretaría de Finanzas estatal deberá transferirlo a los Servicios de Salud en un plazo máximo de cinco días hábiles después de recibirlo, mientras que la autoridad federal podrá realizar verificaciones, solicitar documentación y efectuar visitas para comprobar que los recursos sean utilizados conforme a los objetivos establecidos.

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