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Ciencia y Tecnología

Hallan una segunda defensa de mamut en Cerritos, SLP

Se verificó el estado del colmillo, mismo que necesita recuperarse para su restauración, dijo el INAH

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 09, 2026 12:14 p.m.
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Fotos: INAH-SLP

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      El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí, informó que su personal visitó la comunidad de El Sauz, en el municipio de Cerritos, donde se reunieron con sus representantes para conversar sobre los avances que se han tenido en torno a la restauración de la defensa de mamut recuperada en 2023. 

      "Durante esta visita, también tuvimos la oportunidad de verificar el estado de conservación de una segunda defensa (colmillo) de mamut, localizada en la comunidad, cuyo estado requiere atención especializada y para la cual esperamos poder emprender próximamente los trabajos necesarios para su recuperación y conservación".

      Fotos: INAH-SLP

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      Estos hallazgos, señala el INAH, son un importante testimonio de la historia natural de nuestro territorio y muestran una oportunidad para seguir fortaleciendo, junto con las comunidades, la protección del patrimonio paleontológico de San Luis Potosí, concluyó el INAH.

       
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