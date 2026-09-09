Apple entra a los plegables con el iPhone Duo

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NUEVA YORK.- Apple presentó este miércoles el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con el que la compañía entra a un mercado donde ya compiten fabricantes como Samsung, Google, Motorola y compañías chinas.

El dispositivo fue presentado por John Ternus, quien asumió como director ejecutivo de Apple el pasado 1 de septiembre, en un evento realizado en la sede de la empresa en Cupertino, California.

"Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria", explicó Ternus.

Del tamaño de un pasaporte

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Cuando está cerrado, el iPhone Duo tiene un tamaño similar al de un pasaporte y ofrece una pantalla exterior de 5.4 pulgadas. Al abrirse, despliega un panel interior de 7.6 pulgadas, el más grande incorporado hasta ahora en un iPhone.

Ambas pantallas cuentan con tecnología Super Retina XDR, frecuencia de actualización ProMotion y un brillo máximo de 3 mil nits. El panel interior utiliza un acabado nanotexturizado para reducir reflejos y disimular el pliegue central.

Apple incorporó una bisagra compuesta por más de 100 piezas y una estructura de titanio grado 5. El equipo también cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

Chip A20 Pro y doble batería

El teléfono funciona con el nuevo procesador A20 Pro y utiliza una cámara de vapor para controlar la temperatura durante tareas exigentes, videojuegos y el uso simultáneo de aplicaciones.

Su diseño integra una batería en cada mitad del dispositivo. La compañía promete hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla interior y hasta 44 horas utilizando el panel exterior.

El iPhone Duo admite carga rápida, capaz de recuperar hasta 50 por ciento de la batería en aproximadamente 20 minutos mediante cable.

Cámaras de 48 megapíxeles

El sistema fotográfico está encabezado por una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, acompañada de un lente ultra gran angular con la misma resolución.

El formato plegable permite utilizar las cámaras traseras para tomar selfis mientras el usuario observa la imagen en la pantalla exterior. También puede colocarse parcialmente abierto para realizar videollamadas o grabar sin utilizar un trípode.

El equipo incluye cámaras frontales en ambas pantallas y puede grabar video 4K a 120 cuadros por segundo con Dolby Vision.

iOS adaptado a dos pantallas

El teléfono llegará con iOS 27.1, una versión adaptada al formato plegable. El sistema permitirá abrir dos aplicaciones simultáneamente, utilizar ventanas paralelas y guardar combinaciones de aplicaciones.

Entre las plataformas preparadas para aprovechar la pantalla interior se encuentran Netflix, Zoom y Slack. El dispositivo también será compatible posteriormente con el Apple Pencil con conexión USB-C.

Apple incorporó además funciones de Apple Intelligence y Siri AI, así como Touch ID en el botón lateral. El modelo prescinde de la tarjeta SIM física y funcionará exclusivamente con eSIM.

Precio y fecha de lanzamiento

El iPhone Duo estará disponible en los colores blanco estrella y cielo nocturno, con capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Su precio en Estados Unidos comenzará en mil 999 dólares. Apple todavía no ha informado su costo oficial en México.

Las reservaciones comenzarán el 16 de octubre y la venta iniciará el 23 de octubre en México, Estados Unidos y más de 70 países y regiones, según la información oficial de la compañía.