Elefantes frenan sus impulsos para resolver problemas

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REDACCIÓN CIENCIA.- Los elefantes asiáticos son capaces de controlar comportamientos impulsivos y modificar sus acciones según las condiciones del entorno, una habilidad relacionada con la toma de decisiones, la convivencia social y la resolución de problemas.

El hallazgo fue realizado por investigadores del Hunter College de Nueva York y publicado en la revista científica PLOS One. Sus resultados también podrían contribuir al diseño de estrategias para disminuir los conflictos entre elefantes y personas.

Los científicos evaluaron el denominado control inhibitorio, que consiste en resistir un impulso inmediato para realizar una acción más eficaz.

Esta capacidad es fundamental para la flexibilidad cognitiva y la toma de decisiones en los humanos, pero también se ha identificado en distintas especies animales.

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Resisten la tentación de tomar la comida

El estudio incluyó a 16 elefantes asiáticos del Instituto Nacional del Elefante, en Tailandia. Los animales participaron en diferentes pruebas relacionadas con la obtención de alimentos.

Los investigadores colocaron fruta dentro de una caja transparente con pequeños orificios. Aunque los elefantes podían observarla y olerla, no intentaron alcanzarla directamente a través de la barrera.

En su lugar, utilizaron una abertura lateral, tal como habían aprendido previamente. Este comportamiento mostró que podían evitar una respuesta inmediata para seguir una estrategia que sí les permitía obtener la recompensa.

"Cuando los elefantes se enfrentaban a una situación en la que debían reprimir un comportamiento impulsivo, generalmente lograban hacerlo", explicaron los responsables de la investigación.

Corrigen sus decisiones

En una segunda etapa, los científicos cambiaron la posición de la caja. Al principio, los elefantes intentaron buscar la abertura donde se encontraba anteriormente, pero rápidamente corrigieron su comportamiento y localizaron el nuevo acceso.

Los ejemplares de mayor edad necesitaron más tiempo para adaptarse al cambio. Los investigadores señalaron que esto podría estar relacionado con un deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento, aunque advirtieron que se requieren más estudios para comprobarlo.

La capacidad para abandonar una técnica que anteriormente funcionaba permite a los animales responder a circunstancias nuevas y resolver obstáculos de manera más eficiente.

Hallazgo podría ayudar a su conservación

Durante las últimas dos décadas, investigadores del Instituto Nacional del Elefante han estudiado la inteligencia, personalidad y convivencia social de estos animales.

Trabajos anteriores han mostrado que los elefantes pueden reconocerse en espejos, consolar a otros ejemplares, coordinar acciones y resolver problemas desconocidos.

También se ha observado que los elefantes que habitan cerca de comunidades humanas muestran una mayor disposición a asumir riesgos y explorar situaciones nuevas.

Este comportamiento podría explicar por qué algunos ejemplares ingresan en zonas agrícolas, donde pueden entrar en conflicto con habitantes y productores.

Los autores consideran que conocer cómo los elefantes reaccionan ante obstáculos, evalúan riesgos y modifican sus decisiones permitirá anticipar mejor su comportamiento en territorios dominados por los humanos.