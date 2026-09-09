logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Elefantes frenan sus impulsos para resolver problemas

Un experimento con 16 ejemplares asiáticos mostró que pueden corregir sus decisiones cuando una estrategia deja de funcionar

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 12:05 p.m.
A
Elefantes frenan sus impulsos para resolver problemas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      REDACCIÓN CIENCIA.- Los elefantes asiáticos son capaces de controlar comportamientos impulsivos y modificar sus acciones según las condiciones del entorno, una habilidad relacionada con la toma de decisiones, la convivencia social y la resolución de problemas.

      El hallazgo fue realizado por investigadores del Hunter College de Nueva York y publicado en la revista científica PLOS One. Sus resultados también podrían contribuir al diseño de estrategias para disminuir los conflictos entre elefantes y personas.

      Los científicos evaluaron el denominado control inhibitorio, que consiste en resistir un impulso inmediato para realizar una acción más eficaz.

      Esta capacidad es fundamental para la flexibilidad cognitiva y la toma de decisiones en los humanos, pero también se ha identificado en distintas especies animales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Resisten la tentación de tomar la comida

      El estudio incluyó a 16 elefantes asiáticos del Instituto Nacional del Elefante, en Tailandia. Los animales participaron en diferentes pruebas relacionadas con la obtención de alimentos.

      Los investigadores colocaron fruta dentro de una caja transparente con pequeños orificios. Aunque los elefantes podían observarla y olerla, no intentaron alcanzarla directamente a través de la barrera.

      En su lugar, utilizaron una abertura lateral, tal como habían aprendido previamente. Este comportamiento mostró que podían evitar una respuesta inmediata para seguir una estrategia que sí les permitía obtener la recompensa.

      "Cuando los elefantes se enfrentaban a una situación en la que debían reprimir un comportamiento impulsivo, generalmente lograban hacerlo", explicaron los responsables de la investigación.

      Corrigen sus decisiones

      En una segunda etapa, los científicos cambiaron la posición de la caja. Al principio, los elefantes intentaron buscar la abertura donde se encontraba anteriormente, pero rápidamente corrigieron su comportamiento y localizaron el nuevo acceso.

      Los ejemplares de mayor edad necesitaron más tiempo para adaptarse al cambio. Los investigadores señalaron que esto podría estar relacionado con un deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento, aunque advirtieron que se requieren más estudios para comprobarlo.

      La capacidad para abandonar una técnica que anteriormente funcionaba permite a los animales responder a circunstancias nuevas y resolver obstáculos de manera más eficiente.

      Hallazgo podría ayudar a su conservación

      Durante las últimas dos décadas, investigadores del Instituto Nacional del Elefante han estudiado la inteligencia, personalidad y convivencia social de estos animales.

      Trabajos anteriores han mostrado que los elefantes pueden reconocerse en espejos, consolar a otros ejemplares, coordinar acciones y resolver problemas desconocidos.

      También se ha observado que los elefantes que habitan cerca de comunidades humanas muestran una mayor disposición a asumir riesgos y explorar situaciones nuevas.

      Este comportamiento podría explicar por qué algunos ejemplares ingresan en zonas agrícolas, donde pueden entrar en conflicto con habitantes y productores.

      Los autores consideran que conocer cómo los elefantes reaccionan ante obstáculos, evalúan riesgos y modifican sus decisiones permitirá anticipar mejor su comportamiento en territorios dominados por los humanos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Elefantes frenan sus impulsos para resolver problemas
      Elefantes frenan sus impulsos para resolver problemas

      Elefantes frenan sus impulsos para resolver problemas

      SLP

      Redacción

      Un experimento con 16 ejemplares asiáticos mostró que pueden corregir sus decisiones cuando una estrategia deja de funcionar

      Meta prueba en México sus "Notas de la Comunidad"
      Meta prueba en México sus "Notas de la Comunidad"

      Meta prueba en México sus "Notas de la Comunidad"

      SLP

      El Universal

      Usuarios podrán añadir contexto a contenidos de Facebook, Instagram y Threads

      OpenAI dice que su IA resolvió uno de los problemas matemáticos del Milenio
      OpenAI dice que su IA resolvió uno de los problemas matemáticos del Milenio

      OpenAI dice que su IA resolvió uno de los problemas matemáticos del Milenio

      SLP

      EFE

      El modelo empleado es más avanzado que GPT-6 Astra y aún no se ha presentado públicamente

      UNAM alerta que desvelarse puede causar Alzheimer
      UNAM alerta que desvelarse puede causar Alzheimer

      UNAM alerta que desvelarse puede causar Alzheimer

      SLP

      El Universal

      Especialistas de la UNAM destacan la importancia del diagnóstico integral de trastornos del sueño.