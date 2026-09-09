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Llama Arquidiócesis a fortalecer apoyo psicológico a jóvenes

Solicitó respeto a la dignidad del universitario fallecido ayer

Por Martín Rodríguez

Septiembre 09, 2026 11:56 a.m.
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Tomás Cruz Perales / Foto: Pulso

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      La Iglesia católica potosina expresó que comparte el dolor de familiares y amigos del joven que perdió la vida en el interior de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma San Luis Potosí (UASLP) y se sumó al llamado de la institución para respetar la dignidad del estudiante.

      El vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, juzgó que la institución educativa reaccionó bien al solicitar respeto a la dignidad del joven fallecido. Añadió que la iglesia manifiesta su afecto y empatía con la familia, sus amigos y compañeros.

      Dijo que por los otros casos que se han representado en el transcurso de la semana, lo que ya ha hecho falta es atención de la familia, de los propios amigos y compañeros y en todo caso, para el estudiante de Ingeniería, incluso de la misma institución.

      "A veces son cosas que no se perciben... Obviamente no estoy hablando de este caso de la universidad, donde no tengo más que decir, pero vimos tiempos en los que tiene que haber atención y apoyo del equipo psicológico de toda institución que lleva acercamiento y acompañamiento a los jóvenes que se tiene que fortalecer.

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      Llamó a todos a estar alerta de cualquier indicio, sobre todo porque vivimos tiempos donde todos estamos estresados y muy alterados en muchos aspectos, y hay quienes no lo manifiestan ni entonces se tiene que trabajar más en ese sentido", consideró. 

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