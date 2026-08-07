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Advierten por calor en SLP; en la Huasteca, hasta 38°C

Protección Civil pidió evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado

Por Redacción

Agosto 07, 2026 07:27 a.m.
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Advierten por calor en SLP; en la Huasteca, hasta 38°C
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      El calor continuará este viernes en San Luis Potosí, con temperaturas que alcanzarán hasta los 38 grados centígrados en la Huasteca, mientras que las lluvias y tormentas volverán a presentarse durante la tarde en las cuatro regiones del estado.

      De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Zona Media registrará una temperatura máxima de 34 grados, el Altiplano llegará a 31 y la Zona Centro alcanzará 27 grados.

      Además del ambiente caluroso, el pronóstico contempla bancos de niebla durante la mañana en el Altiplano, la Zona Centro y la Huasteca, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en algunos sectores, principalmente en zonas serranas.

      Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas durante la tarde, por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones, especialmente ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante el fin de semana con mayor intensidad en el Altiplano y la Huasteca.

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      Ante las altas temperaturas, Protección Civil pidió evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

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