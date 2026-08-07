Fenapo 2025 costó 50 mdp, dice el patronato (video)
Se trabaja con Protección Civil para evitar aglomeraciones en el concierto de Katy Perry en Fenapo.
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En la edición 2025, el gasto de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) significó un gasto de alrededor de 50 millones de pesos, informó Fernando Rojo Ocejo, presidente del Patronato del evento ferial.
A su vez, dijo desconocer cuántos recursos públicos destinó la administración estatal para la celebración de este año, porque "lo tendría que consultar" con el departamento de Adquisiciones.
Rojo Ocejo abundó que después de la cifra invertida el año pasado, la Fenapo provocó una derrama económica para San Luis de unos 6 mil 500 millones de pesos, según su estimación.
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También, aseveró que trabaja con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para el establecimiento del protocolo de aforo del Teatro del Pueblo, sobre todo, en el concierto de Katy Perry, donde se espera una gran cantidad de asistentes.
Incluso, reveló que se considera habilitar una salida cerca del punto de aglomeración, en aras de evitar estampida o sobrecupo, tal como sucedió el año pasado en el concierto de Don Omar.
Refirió que, para evitar accidentes mortales como el del 21 de agosto del 2024, donde murió una mujer al caer de la rueda de la fortuna, el departamento de administración verificó que las empresas de juegos mecánicos cumplan con todas las disposiciones, garantías y seguros.
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Rubén Pacheco
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