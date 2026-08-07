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Finanzas elimina multas y recargos vehiculares por la Fenapo

La campaña estará vigente del 7 al 31 de agosto; el cambio de propietario tendrá un descuento de 50 por ciento

Por Redacción

Agosto 07, 2026 11:21 a.m.
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Finanzas elimina multas y recargos vehiculares por la Fenapo
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      La Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que aplicará descuentos en trámites vehiculares durante la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026.

      Del 7 al 31 de agosto se eliminará el 100 por ciento de las multas y recargos acumulados por adeudos de control vehicular.

      El beneficio no implica la condonación del pago principal.

      La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, informó que los contribuyentes podrán acceder al descuento al pagar mediante WhatsApp, kioscos, el portal de internet de la Sefin, instituciones bancarias y oficinas recaudadoras.

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      La campaña "Finanzas se pone de Feria" también contempla un descuento de 50 por ciento en el cambio de propietario. Este trámite deberá realizarse directamente en las oficinas recaudadoras.

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      La dependencia no precisó si el beneficio para el cambio de propietario aplicará a todos los vehículos ni detalló los requisitos que deberán presentar los contribuyentes.

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