La industria de la moda, entre las más contaminantes

La moda como consumo no responsable y plataformas como SheIn y Temu, en gran parte son responsables de la contaminación por textiles que todavía padecemos, y de la que poco a poco los consumidores se han concientizado, aseguró Elena Dueñas Ventura, diseñadora gráfica con maestría en mercadotecnia global y estilista de moda, además de académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Aseguró que el impacto ambiental también viene desde los procesos de fabricación y no solo de ropa comprada en Temu y SheIn, sino de la mezclilla y el terciopelo que requieren grandes cantidades de agua para hacerlos realidad. Eso proviene de una ola de compras sin pensar.

Agregó que para efectos de la disposición final de residuos, el poliéster es el que enfrenta mayor grado de capacidad de contaminación ambiental por la dificultad para degradarse y sobre todo por la cantidad de tiempo que tarda en desintegrarse.

Dijo que la ropa es tan contaminante que hay casos en los que los niños ya nacen con microplásticos en su organismo y es un problema global que se tiene que enfrentar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Advirtió que la industria de la moda es de lo más contaminante que hay, y es aquella en la que se empieza también a voltear a ver qué se puede hacer para revertir el efecto.

Dijo que saben que el problema de la contaminación no se va a resolver porque dejen de comprar.