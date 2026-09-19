logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La SCT prepara app de transporte público

Desde el año pasado, la dependencia ya recopila datos

Por Rubén Pacheco

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
A
La SCT prepara app de transporte público
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de la entrada en funciones de la aplicación Mi Taxi, ya se contempla la creación y el lanzamiento de un esquema enfocado en el servicio de transporte colectivo urbano, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      Explicó la funcionaria que, desde el año pasado, la dependencia estatal se encuentra en proceso de recopilación de la información correspondiente a las rutas, líneas de transporte, terminales, paradas y demás datos complementarios.

      En entrevista, la funcionaria estatal puntualizó que la expectativa es obtener todos los datos antes de que concluya el 2026, y si no es así, al menos en el primer bimestre del próximo año.

      Martínez Acosta adujo que la herramienta digital integrará diversa información indispensable para los usuarios, tales como la ubicación de parabuses, monitoreo por GPS, opciones de transbordo, otras alternativas de movilidad, así como tiempos de espera y traslados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Ya estamos trabajando en eso. Desde el año pasado iniciamos con la recopilación de toda la información, y estamos ya cerrando el año muy duro. Esperaríamos poderla cerrar este año", remató. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia
        Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia

        Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia

        SLP

        Pulso Online

        La institución potosina conmemoró su aniversario con la apertura de una ludoteca para su comunidad estudiantil.

        Laterales de la 57 están fuera de la red federal: SICT
        Laterales de la 57 están fuera de la red federal: SICT

        Laterales de la 57 están fuera de la red federal: SICT

        SLP

        Rubén Pacheco

        Ni el gobierno estatal ni los municipios han solicitado la entrega para mantenimiento y rehabilitación

        Aprueba iniciar trabajos para zona de conservación ecológica
        Aprueba iniciar trabajos para zona de conservación ecológica

        Aprueba iniciar trabajos para zona de conservación ecológica

        SLP

        Rolando Morales

        PVEM respaldó la protección del área, pero criticó la falta de consulta pública y modificaciones al dictamen

        ICAT certificará a operadores de montacargas
        ICAT certificará a operadores de montacargas

        ICAT certificará a operadores de montacargas

        SLP

        Pulso Online

        El estándar EC0200 permitirá evaluar las habilidades del personal y acreditar sus competencias laborales