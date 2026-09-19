La SCT prepara app de transporte público

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Luego de la entrada en funciones de la aplicación Mi Taxi, ya se contempla la creación y el lanzamiento de un esquema enfocado en el servicio de transporte colectivo urbano, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Explicó la funcionaria que, desde el año pasado, la dependencia estatal se encuentra en proceso de recopilación de la información correspondiente a las rutas, líneas de transporte, terminales, paradas y demás datos complementarios.

En entrevista, la funcionaria estatal puntualizó que la expectativa es obtener todos los datos antes de que concluya el 2026, y si no es así, al menos en el primer bimestre del próximo año.

Martínez Acosta adujo que la herramienta digital integrará diversa información indispensable para los usuarios, tales como la ubicación de parabuses, monitoreo por GPS, opciones de transbordo, otras alternativas de movilidad, así como tiempos de espera y traslados.

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"Ya estamos trabajando en eso. Desde el año pasado iniciamos con la recopilación de toda la información, y estamos ya cerrando el año muy duro. Esperaríamos poderla cerrar este año", remató.