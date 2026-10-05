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La zona norte recibirá agua por acueducto

Por Martín Rodríguez

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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La zona norte recibirá agua por acueducto
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      La zona norte de la capital podría recibir agua superficial, canalizada a través de un acueducto, de manera que disminuya la deficiencia histórica de abasto de agua, informó el director de la dependencia estatal, Pascual Martínez Sánchez.

          Dijo que el acueducto que se pretende mandar a la zona norte ayudará a distribuir agua potable a colonias que tienen problemas de distribución por falta de infraestructura suficiente. 

      Agregó que en ninguna parte del proyecto hay detalles que lleven a trabajar con sistemas de extracción de agua profunda. La idea del acueducto consiste en conectar el agua superficial excedente a las colonias del norte que en los proyectos originales del siglo pasado estaban excluidas de la distribución de agua potable proveniente de fuentes superficiales. 

      La ciudad se abastece de las presas El Peaje, El Potosino y San José, pero las colonias del sur también reciben una aportación adicional de la presa El Realito. El funcionario no se refirió a una fuente de abastecimiento fija, pero aclaró que también será posible considerar a la zona norte para recibir agua superficial.

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      Dijo que el proyecto de agua potable, únicamente abarca una línea de conducción de agua potable proveniente de presas. "Puedes tener en forma paralela algunos pozos estratégicos, pero también llegar a colonias que cuenta con un servicio deficiente o mal servicio.

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