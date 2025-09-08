Legislatura analiza las Leyes de Ingresos 2026

La legislatura local analiza la Ley de Ingresos de los municipios para 2026, con el fin de revisar los recursos disponibles para los ayuntamientos y evaluar posibles ajustes en las contribuciones locales, informó Cuauhtli Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Directiva del Congreso del Estado.

“Esta soberanía es uno de nuestros principales objetivos: cuidar el bolsillo de los ciudadanos, pero también ser equilibrados, porque los primeros responsables de los servicios municipales son los ayuntamientos. En esa medida, deben contar con herramientas proporcionadas, que no sean desproporcionadas”, señaló el diputado.

En relación con el Presupuesto de Ingresos del próximo año fiscal, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que espera un escenario financiero similar al de 2023. El edil adelantó que buscará un acercamiento con el Congreso del Estado para obtener respaldo en la aprobación de la propuesta.

Badillo Moreno aseguró que, durante la legislatura pasada, cuando presidió la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, se impulsaron acciones para que los municipios no dependieran exclusivamente de las participaciones federales. Según el diputado, contar con recursos propios permite a los ayuntamientos operar de manera más autónoma y responder a las necesidades de la población.

En cuanto a un posible incremento de impuestos municipales, el diputado señaló que aún no se han definido medidas. “Hay que analizarlo; no te lo puedo decir en este momento porque no las conozco. Lo determinaríamos al revisar las leyes y asegurar que cualquier ajuste no supere el índice inflacionario y tenga justificación”, comentó.