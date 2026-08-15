Limpiarán 30 espacios públicos y recreativos

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El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Soledad, Antonio Zamarripa Quintero, afirmó que se realizan labores de limpieza y rehabilitación en áreas verdes y recreativas de todo el municipio, a través de las coordinaciones de Imagen Urbana y Parques y Jardines, logrando intervenir hasta 30 de estos espacios en un mes.

Informó que las labores que ejecuta el área de Imagen Urbana son la limpieza del lugar con barrido manual, retiro de maleza, recolección de residuos sólidos y el arañado, para devolver a los sitios públicos su grandeza y las condiciones para disfrutar.

El área de Parques y Jardines realiza labores de poda de árboles y vegetación grande, así como el retiro de árboles que están en riesgo de caer por término de ciclo de vida o por las inclemencias del clima que provocan estos incidentes.

Subrayó que, de abril a junio, se atendieron 69 áreas recreativas y comunes con acciones de limpieza integral y poda en diferentes colonias, como Hacienda Los Morales, La Virgen, Hogares Obreros, Vizcaya, Pavón, Arboledas de Oriente, Villas de Foresta, entre otras. Estas labores se atienden a través de los reportes hechos llegar a la oficina de Servicios Municipales en la Unidad Administrativa, así como en los recorridos y los planes de acción a los que la misma área da seguimiento.

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Dijo que entre los residuos más comunes que se encuentran, está la basura doméstica y las envolturas plásticas de bebidas y botanas. Dijo que se ha identificado que, en algunos puntos verdes, personas abandonan basura de las viviendas en espera de que el camión recolector la recoja; sin embargo, recordó que el servicio de recolección gratuito exhorta a que cada persona entregue sus residuos al paso de la unidad.

Por último, indicó que existe un plan de actuación de limpieza integral, con personal suficiente y equipamiento necesario para intervenir y resolver cada necesidad de la población; no obstante, pide paciencia a la ciudadanía para esperar uno o dos días desde que hizo su reporte, para acudir a atender la petición.