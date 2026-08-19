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Denuncian nueva forma de e xtorsión

Por Martín Rodríguez

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian nueva forma de e xtorsión
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      Quejas y resultados de reuniones de transportistas ponen al descubierto una nueva modalidad de extorsión: criminales exigen cantidades fuertes de dinero como garantía para dejar descargar productos perecederos en las centrales de abastos.

      Aunque el mayor número de casos se concentra en la Ciudad de México, también afecta a San Luis Potosí, informó el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) Raúl Torres Mendoza.

      Las denuncias se derivan de reuniones que ha sostenido con los empresarios del autotransporte, el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Ahí, dueños de camiones pertenecientes a diversas organizaciones del transportistas, han expuesto los casos que los mantienen en vilo.

      Torres Mendoza explicó que hay casos donde un camión proveniente de estados que producen toneladas de perecederos, pero al entrar a la Central de Abastos de la Ciudad de México, hay delincuentes que identifican los camiones, toman números de placas y razones sociales de los camiones, se comunican con los dueños de los camiones, argumentan que las mercancías van dañadas o en su caso que va escurriendo la fruta o lo que lleven y les piden cantidades que van de 150 mil a 200 mil pesos que deben depositar a una cuenta, para que se les permita descargar los productos 

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