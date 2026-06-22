logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

Fotogalería

¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Multitudinario festejo de día del padre

Por Redacción

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Multitudinario festejo de día del padre
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Sí hubo "chicas buena onda", pero sólo para apreciación visual, en el multitudinario festejo a los papás organizado por el alcalde de El Naranjo. 

      El festejo del día del padre en el municipio fronterizo con Tamaulipas fue multitudinario, con regalos al por mayor y con un par de chicas que flanqueaban al maestro de ceremonias y que solamente fungieron como atractivo visual, sin nada de lo que las mentes retorcidas acusaban al alcalde Rafael Olvera Torres "Peluchín", quien se convirtió en figura nacional e internacional debido a que invitó a los papás a la celebración oficial, en donde amenizarían "chicas buena onda". 

      Los cientos de asistentes no pudieron saber qué tan buena onda serían las chicas del evento, porque así como un turista que tiene prohibidas las cascadas cuando hay creciente, los papás vieron a las chicas de lejos. 

      El alcalde recibió atención de todo el país e incluso le dedicaron todo tipo de adjetivos por una mala elección de palabras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a hombre acusado de abuso sexual en Ciudad Valles
      Detienen a hombre acusado de abuso sexual en Ciudad Valles

      Detienen a hombre acusado de abuso sexual en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      La Fiscalía informó que los hechos denunciados ocurrieron en diciembre de 2024 en la colonia San Rafael

      Harán venta de zapatos y ropa pro ancianitos
      Harán venta de zapatos y ropa pro ancianitos

      Harán venta de zapatos y ropa pro ancianitos

      SLP

      Carmen Hernández

      Para apoyar a los adultos que reciben atención en un asilo

      Con una misa festejan a papás
      Con una misa festejan a papás

      Con una misa festejan a papás

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se ausenta el Alcalde por problemas de salud
      Se ausenta el Alcalde por problemas de salud

      Se ausenta el Alcalde por problemas de salud

      SLP

      Redacción