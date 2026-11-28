Vigilan las 24 horas ríos y carreteras de SLP por lluvias y frío
Protección Civil concentra los recorridos en zonas inundables y comunidades vulnerables a las bajas temperaturas.
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La Guardia Civil Estatal y Protección Civil mantienen vigilancia las 24 horas en las cuatro regiones de San Luis Potosí ante las lluvias y el descenso de las temperaturas. Mientras la Guardia Civil recorre carreteras y caminos, las brigadas de Protección Civil vigilan los niveles de ríos y arroyos para detectar crecidas, informó el Gobierno del Estado.
Los recorridos de la Guardia Civil abarcan también colonias y comunidades del Altiplano, Centro, Zona Media y Huasteca, donde los agentes brindan auxilio a la población y revisan las condiciones de tránsito.
La Coordinación Estatal de Protección Civil monitorea además los niveles de presas, lagos y lagunas. En las localidades más expuestas al frío, sus brigadas trabajan con autoridades municipales y cuerpos de emergencia para identificar afectaciones y atender a quienes requieran apoyo.
Las autoridades pidieron a la población evitar el cruce de corrientes de agua, conducir con precaución y reportar emergencias al 911.
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