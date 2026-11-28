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Las plantas de San Luis Potosí fabricaron autopartes por 6 mil 186 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, lo que colocó al estado como el sexto productor del país. El valor de las piezas hechas en la entidad creció 10.12% frente al mismo periodo de 2025, mientras que en el país el aumento fue de 8.31%, según cifras de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Entre los diez principales estados productores, San Luis Potosí registró el quinto mayor crecimiento.

En el Bajío, la industria potosina avanzó más rápido que la de Guanajuato, cuyo incremento fue de 6.92%, y quedó apenas por debajo de Aguascalientes, que creció 10.21%. La diferencia entre este último y San Luis fue de nueve centésimas de punto porcentual.

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Por valor de producción, Guanajuato mantuvo la delantera en el Bajío con 11 mil 561 millones de dólares. Querétaro acumuló 6 mil 884 millones, una ventaja de 698 millones sobre San Luis Potosí. Aguascalientes, pese a crecer a un ritmo ligeramente mayor que el potosino, produjo piezas por 3 mil 926 millones de dólares.

De las plantas potosinas salen frenos, transmisiones y estructuras de carrocería, además de arneses eléctricos, tableros y asientos.

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Gabriel Padilla Maya, director general de la INA, señaló que San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro también han captado inversiones para fabricar partes eléctricas y componentes de electrónica de alta potencia. En todo el país, las partes eléctricas representaron 19.4% del valor de la producción de autopartes en esos ocho meses.