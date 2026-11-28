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El personal del Ejército Mexicano se encuentran aplicando el "Plan DN-III-E" en su "Fase de Auxilio" con motivo de las intensas lluvias registradas en la zona metropolitana de esta entidad.

Desde las 10:00 horas del viernes, se encuentran desplegados efectivos y vehículos integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, Protección Civil y CONAGUA, implementan acciones de apoyo a la población mediante recorridos en las zonas afectadas, evaluación de daños, perifoneo, evacuación de personas y desazolve de áreas inundadas.

Por la mañana del sábado, personal del 40/o. Batallón de Infantería, con sede en esta capital, llevó a cabo la entrega de bebidas calientes y pan a la población, ante el marcado descenso de temperatura provocado por la primera tormenta invernal de la temporada y un frente frío estacionario que cubre gran parte del territorio nacional.

Elementos del Ejército Mexicano se desplegaron de manera coordinada en distintos puntos estratégicos como inmediaciones de hospitales, paradas de transporte público y zonas de alta afluencia, dentro de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

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Estas acciones tienen como objetivo primordial mitigar los efectos del frío extremo y atender al sector más vulnerable de la sociedad, incluyendo personas en situación de calle, adultos mayores y familiares de pacientes que pernoctan al exterior de centros médicos.

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SIGUEN TRABAJOS EN COFRADÍA

En el fraccionamiento La Cofradía continúan las labores para desfogar el agua acumulada tras las inundaciones del viernes 27 de noviembre, que provocaron el ingreso de aguas negras a decenas de viviendas y dejaron a varias familias con dificultades para entrar y salir de sus domicilios.

Personal municipal, estatal y del Ejército mantiene labores en el sector, cuyo problema pudo agravarse por la falta de capacidad de bombeo en la Planta Norte de Interapas y la falta de conexión del drenaje del fraccionamiento a la red principal, denunciaron vecinos.

De acuerdo con personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA), uno de los principales problemas se concentró en el sistema de bombeo de la Planta Norte, donde únicamente operaban dos bombas, con una capacidad conjunta de extracción de 400 litros por segundo.

Según las estimaciones del personal, con otras dos bombas se habría podido duplicar el volumen de agua desfogado. La caída de una barda permitió que el agua desbordada de la planta avanzara hacia La Cofradía y alcanzara las viviendas.

Durante la emergencia, familias que no podían desplazarse por las calles inundadas recibieron apoyo de elementos de la Guardia Civil Municipal, quienes realizaron traslados entre el acceso al fraccionamiento y los domicilios para que pudieran ingresar por sus pertenencias. También participaron en el rescate de mascotas que quedaron en riesgo por el incremento del nivel del agua.

Las labores de atención se extendieron con la participación de Protección Civil Municipal y la Comisión Estatal del Agua, que realizaron trabajos de desazolve y supervisaron los niveles de agua, también se sumó personal de Infraestructura Municipal, Protección Civil Estatal y elementos del Ejército Mexicano, mientras las cuadrillas municipales permanecen en el sector para atender las afectaciones y reducir los riesgos para las familias.

Con información de Flor Martínez/Pulso