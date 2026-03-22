Los penales tienen 56 % de sobrecupo

Hasta febrero pasado, el sistema carcelario estatal de San Luis Potosí, conformado por cinco penales, mantenía una sobrepoblación del 56 por ciento, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2026.

El reporte federal precisó que los Centros Estatales de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad potosina tienen una disponibilidad con 3 mil 230 celdas, no obstante, hasta el mes pasado el número de internos ascendió a 5 mil 031 personas privadas de la libertad (PPL).

Es decir, existe un exceso de mil 801 personas internas en las cárceles estatales, equivalente a un 56 por ciento de sobrepoblación por encima del límite.

Refirió que el 2026 inició con 4 mil 830 PPL y durante el siguiente mes ingresaron 700 internos, 630 hombres y 71 mujeres; y se oficializaron 500 egresos, 444 hombres y 56 mueres, con lo cual, febrero concluyó con 5 mil 031 PPL.

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Desglosó que del total 703 internos, tienen un rango de edad 18 a 24 años; 993 de 25 a 29 años; 967 de 30 a 34 años; 816 de 35 a 39 años; 592 de 40 a 44 años; 417 de 45 a 49 años; 254 de 50 a 54 años; 137 de 55 - 59 años; y 152 de 60 años o más. Es decir, el 20 por ciento son personas jóvenes.

Por el 56 por ciento de excedente de presos, el estado se posicionó como la décima entidad del país con mayor porcentaje de sobrepoblación.