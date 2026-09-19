logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lote baldío en Pozos, un foco de infección

Por Samuel Moreno

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Lote baldío en Pozos, un foco de infección
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un terreno baldío ubicado sobre la Calle 24, en su intersección con Ricardo Basilio Anaya de la colonia 6, en Villa de Pozos, se ha convertido en un punto de acumulación de basura y desechos, con muebles, colchones, materiales de construcción y otros objetos de gran tamaño abandonados en el lugar.

      La acumulación de residuos se extiende entre la maleza que ha crecido dentro del predio y genera además malos olores, particularmente un aroma a materia orgánica en descomposición, de acuerdo con vecinos de la zona. En el sitio también se observa la presencia de perros y gatos en situación de abandono, lo que incrementa las condiciones insalubres del terreno.

      La problemática adquiere relevancia debido a que el predio se encuentra rodeado de comercios y viviendas con afluencia cotidiana, además de que justo frente al terreno se ubica un jardín de niños. Vecinos han expresado preocupación por la posible generación de fauna nociva y otros riesgos sanitarios derivados de la acumulación prolongada de basura.

      Habitantes señalaron que ya han solicitado la intervención de las autoridades de Villa de Pozos para atender la situación, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta. Añadieron que el problema no se limita a este predio, pues otros terrenos baldíos de menor tamaño en la zona también presentan acumulación de residuos, por lo que pidieron acciones de limpieza y vigilancia para evitar que continúen utilizándose como tiraderos clandestinos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia
        Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia

        Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia

        SLP

        Pulso Online

        La institución potosina conmemoró su aniversario con la apertura de una ludoteca para su comunidad estudiantil.

        Laterales de la 57 están fuera de la red federal: SICT
        Laterales de la 57 están fuera de la red federal: SICT

        Laterales de la 57 están fuera de la red federal: SICT

        SLP

        Rubén Pacheco

        Ni el gobierno estatal ni los municipios han solicitado la entrega para mantenimiento y rehabilitación

        Aprueba iniciar trabajos para zona de conservación ecológica
        Aprueba iniciar trabajos para zona de conservación ecológica

        Aprueba iniciar trabajos para zona de conservación ecológica

        SLP

        Rolando Morales

        PVEM respaldó la protección del área, pero criticó la falta de consulta pública y modificaciones al dictamen

        ICAT certificará a operadores de montacargas
        ICAT certificará a operadores de montacargas

        ICAT certificará a operadores de montacargas

        SLP

        Pulso Online

        El estándar EC0200 permitirá evaluar las habilidades del personal y acreditar sus competencias laborales