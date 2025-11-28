logo pulso
SLP

Lucha contra violencia debe ser constante

Por Samuel Moreno

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
Lucha contra violencia debe ser constante

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, reiteró que la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, sigue siendo una problemática latente en la capital, pese a los esfuerzos aplicados desde la emisión de la Alerta de Violencia de Género en 2017. 

Por ello, autoridades municipales insistieron en que las acciones para atender y contener este fenómeno no pueden relajarse, y que deberán ampliarse con mayores estrategias, información territorial y seguimiento institucional.

La postura se planteó durante la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, celebrada en el marco del 25 de noviembre. El encuentro se centró en revisar el avance de políticas locales, pero también en evidenciar áreas que continúan en rezago y que requieren atención inmediata para que la alerta no permanezca solo en papel.

En la sesión, la directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, presentó el diagnóstico “Una Ciudad Amable para Todas”, levantado a partir de recorridos e investigación estadística en zonas públicas. El análisis detecta puntos con presencia recurrente de violencia y espacios donde la iluminación, vigilancia y acceso seguro siguen siendo insuficientes. 

El documento se perfila según autoridades como una guía para intervenir físicamente y socialmente el territorio.

También se expuso el Programa de Acciones Estratégicas actualizado, que establece responsabilidades para cada dependencia municipal en materia de prevención, seguridad y acceso a justicia. Aunque se destacó que existe un “mapa más claro” para operar, también quedó implícito que los resultados deberán comenzar a medirse con indicadores y reportes públicos para no repetir años de promesas con avances limitados.

