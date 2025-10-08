Mala atención en salud afecta a las familias: AN

La diputada del PAN, Mireya Vancini Villanueva, integrante de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de San Luis Potosí, aseguró que la falta de recursos sigue afectando la atención médica en la entidad y advirtió que la situación repercute directamente en las familias potosinas.

“Desde el Congreso ya hemos realizado algunos exhortos a la Secretaría de Salud, y lo escuchamos así: esta secretaría debe estar bien organizada desde la federación hasta el último rincón de los municipios en todo México”, señaló la legisladora.

Vancini Villanueva apuntó que la problemática no se limita únicamente a la falta de medicamentos, sino que también afecta la infraestructura y los insumos básicos para la atención médica. “Llevamos hasta de la casa las muestras médicas y lo que nos regalan, porque están trabajando sin nada: sin papelería, sin medicamentos, sin la forma de cómo curar”, dijo.

La diputada explicó que, pese a los anuncios de las autoridades de que la necesidad de medicinas está cubierta en un 90% en la entidad, la realidad es otra. “Los ciudadanos sabemos realmente lo que estamos viviendo. Trabajaremos desde el Congreso, pero también se necesita que se escuche desde la Federación. Se necesita que dispongan recursos a la Secretaría de Salud, al IMSS-Bienestar, a toda la población”, agregó.

Vancini Villanueva destacó que su labor legislativa continuará enfocada en garantizar que los recursos lleguen y que el sistema de salud funcione de manera efectiva, con la finalidad de proteger a las familias potosinas.