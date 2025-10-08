Gobierno estatal debe al Fopresyr 127 mdp

CIUDAD VALLES.- Sobre el Fondo de Previsión Social y Retiro (Foresyr), el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 26, Juan Carlos Bárcenas Ramírez expresó que hay un adeudo de gobierno del estado de 127 millones de pesos.

Refirió que la deuda histórica del ejecutivo es tal y que actualmente, el SNTE de San Luis Potosí, apoyado por su homólogo nacional, así como la Secretaría General de Gobierno, así como Finanzas estudian la manera de solventar ese recurso, sin que haya un costo adicional a los jubilados

del Sindicato.

El fondo fue un dinero adicional que alrededor de 16 mil maestros recibirían como pensión complementaria, pero no han recibido ese dinero, a pesar de que algunos tienen años de haberse retirado.

