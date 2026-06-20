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Rescatan vivos a veinte perros

En el hallazgo en una finca de Milpillas, la PDI, encontró otros canes muertos

Por Rubén Pacheco

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan vivos a veinte perros
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      Derivado de un cateo realizado por la Policía de Investigación (PDI) en una propiedad en la localidad capitalina de Milpillas, se logró rescatar con vida a 20 perros en malas condiciones de salud, sin embargo, también a varios fallecidos.

      Acciones de la autoridad

      Derivado del estado de descomposición en que se encontraron los cadáveres, el personal pericial lleva a cabo la contabilización de a cuántos ejemplares corresponden los restos.

      Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien refirió que el pasado 16 de junio se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

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      ¿Qué declararon las autoridades sobre el caso?

      Refirió que, de acuerdo con los primeros testimonios vecinales, no se tiene identificado a la persona propietaria del inmueble, sin embargo, sí conocen a quien habitaba la casa habilitada como criadero.

      "Se está haciendo la investigación. Ya fueron rescatados 15 perros y estamos integrando la carpeta (de investigación)", añadió.

      De acuerdo con el artículo 317 del Código Penal del Estado, el maltrato animal en caso de generar la muerte del ser vivo se le impondrá pena de 24 meses a cinco años de prisión, y sanción pecuniaria de 300 a 600 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente de 35 mil193 a 70 mil 386 pesos.

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